23:48, 27 августа 2025Путешествия

Немецкий альпинист рассказал о попытках спасти Наговицину и гибели коллеги

Альпинист Гюнтер Зигмунд рассказал о попытках спасти Наговицину и гибели коллеги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valeriy Kudryashov / Globallookpress

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд рассказал, как вместе с итальянским коллегой Лукой Синигальей пытался спасти застрявшую на пике Победы россиянку Наталью Наговицину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Гюнтер, Лука, Наталья и еще двое членов группы, Роман и Пол, начали подниматься на пик Победы утром. Альпинист отметил, что переход из первого лагеря во второй был долгим, но безопасным. Гюнтер, Наталья и Роман начали восхождение на пик в полночь, итальянский альпинист вернулся из-за обмороженных пальцев. Зигмунд достиг вершины. На спуске погода резко ухудшилась, поэтому немецкий альпинист вернулся к итальянскому коллеге в снежную пещеру. Наталья и Роман в тот день не вернулись.

На следующее утро появился Роман, который сообщил, что у Наговициной сломана лодыжка. Альпинисты нашли Наталью и зафиксировали ей лодыжку. Она была «в более-менее нормальном состоянии», отметил собеседник телеканала. Ей оставили еду и газ. Зигмунд также указал, что Синигалья не жаловался на обморожение, и выдвинул предположение, что он не обращал внимание на боль из-за стресса.

Альпинисты связались по рации с базой, где им сказали, что следует спускаться в лагерь. Гюнтер и Лука вернулись в пещеру к Роману, однако погода не позволила спуститься ниже. На следующий день погодные условия не улучшились, поэтому альпинисты решили вновь остаться в пещере.

В какой-то момент из-за сильного ветра вход в пещеру завалило, альпинисты осознали, что им больше нельзя там оставаться и снова начали спускаться. «Лука (...) кричал на нас. Он волновался о своей руке. Он думал, что мы хотели ампутировать ее. Прошло полчаса спуска, и он погиб. Он умер на моих руках», — поведал Зигмунд.

Ранее глава спасательного отряда Александр Семенов рассказал, что в группе Наговициной находилось двое иностранцев — итальянец Лука и немец Гюнтер. Они оба пытались помочь россиянке, и в итоге для гражданина Италии это обернулось гибелью.

