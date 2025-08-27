Невролог назвал три упражнения для улучшения памяти

Невролог Чен посоветовал для улучшения памяти пропеть новую информацию

Невролог Байбин Чен назвал три упражнения, выполнение которых поможет улучшить память. На его рекомендацию обратило внимание издание Daily Mirror.

Главным методом тренировки мозга Чэн назвал обучение любым новым навыкам. Однако, по его словам, мало только узнавать что-то новое. Очень важно рассказывать об этом другим. «Когда вы объясняете информацию кому-то другому, ваш мозг укрепляет связи, делая память более устойчивой», — объяснил врач.

Кроме того, невролог посоветовал в процессе обучения задействовать, как можно больше органов чувств. Например, пропеть новую информацию, записать ее или связать с визуальными образами. «Чем больше чувств вы задействуете, тем прочнее будет память. Это основано на теории двойного кодирования, которая показала, что сочетание информации со зрительными образами значительно улучшает запоминание», — отметил Чен.

Наконец, он порекомендовал запоминать информацию постепенно, а не пытаться зазубрить все сразу. По его словам, нужно сначала ознакомиться с данными, а затем повторить их на следующий день, через неделю и через месяц. Чен пояснил, что, увеличивая интервалы между повторениями, человек тренирует долгосрочную память.

Ранее врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий подсказал способы сохранить хорошую память до старости. По его словам, сохранение когнитивных способностей зависит от генетики, образа жизни и социальных контактов пожилых.