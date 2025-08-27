Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:05, 27 августа 2025Ценности

Перечислены модные замены ненавистных зумерам джинсов

NYP: Джинсы-клеш в ковбойском стиле стали модной заменой скинни
Екатерина Ештокина

Фото: Quince

Редакторы New York Post (NYP) перечислили модные замены ненавистных зумерам джинсов скинни. Соответствующая информация приведена на сайте издания.

По данным специалистов, удачными моделями брюк, которые не сковывают движения, для привыкших к комфорту зумеров стали джинсы-клеш в ковбойском стиле и бочонки. Также в список вошли свободные брюки с низкой посадкой, удлиненные джинсовые шорты и модели штанов прямого кроя.

Материалы по теме:
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья: что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022
Дочь корейского Сталина. Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Дочь корейского Сталина.Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
28 ноября 2021
«Все склоняются перед ним» Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции
«Все склоняются перед ним»Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции
11 декабря 2021

Кроме того, эксперты обратили внимание на джинсы-папы с высокой талией и свободным кроем. В заключение они назвали цветные и мешковатые джинсы.

В июле была найдена модная замена джинсам на осень. По словам редакторов французской версии Vogue, актуальной альтернативой станут замшевые брюки, популярные в 1960-1970-х годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о компромиссах России по Украине

    Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

    Голливудский актер открыл бизнес в России

    В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

    На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

    Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

    Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

    У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

    Сафонов похвастался физической формой

    Россия захотела запустить прямые рейсы в одну африканскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости