Перечислены модные замены ненавистных зумерам джинсов

Редакторы New York Post (NYP) перечислили модные замены ненавистных зумерам джинсов скинни. Соответствующая информация приведена на сайте издания.
По данным специалистов, удачными моделями брюк, которые не сковывают движения, для привыкших к комфорту зумеров стали джинсы-клеш в ковбойском стиле и бочонки. Также в список вошли свободные брюки с низкой посадкой, удлиненные джинсовые шорты и модели штанов прямого кроя.
Материалы по теме:
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022
Дочь корейского Сталина.Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
28 ноября 2021
«Все склоняются перед ним»Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции
11 декабря 2021
Кроме того, эксперты обратили внимание на джинсы-папы с высокой талией и свободным кроем. В заключение они назвали цветные и мешковатые джинсы.
В июле была найдена модная замена джинсам на осень. По словам редакторов французской версии Vogue, актуальной альтернативой станут замшевые брюки, популярные в 1960-1970-х годах.