16:28, 27 августа 2025

В США назвали положение Зеленского плачевным

RS: Прошедшие саммиты по Украине показали плачевность положения Зеленского
Олег Давыдов
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Положение президента Украины Владимира Зеленского назвали плачевным. К такому выводу в статье для издания Responsible Statecraft (RS) пришла обозреватель Дженнифер Кавана, которая подвела итог саммиту России и США на Аляске, прошедшему 15 августа, а также последовавшей за ним встрече американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским 18 августа.

Кавана выразила мнение, что саммиты только усугубили ситуацию для Киева. «Зеленский покинул Вашингтон, не достигнув хороших результатов, поскольку два саммита показали, насколько плачевно его положение», — заявила она в материале для американского издания.

По словам обозревателя, главная проблема для Киева заключается в том, что время не на его стороне. Она объяснила, что позиции Украины на поле боя быстро ослабевают, в то время как Россия только становится сильнее. «В конечном итоге украинская линия фронта рухнет, и тогда условия любого урегулирования будут для Киева значительно хуже, чем те, что предлагаются сегодня», — заключила она.

15 августа на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Уточнялось, что стороны согласились по многим пунктам, но никакой сделки по итогам встречи не было заключено. Через три дня, 18 августа, Трамп провел беседу с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. В ходе переговоров американский президент подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО, и заявил о необходимости организовать встречу Зеленского с Путиным.

