Из жизни
18:56, 27 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» впервые передала новое загадочное слово

На радиостанции УВБ-76 впервые прозвучало сообщение со словом нитромопс
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Photography by Rob D / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

27 августа в 17:05 по московскому времени на волне так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучала шифровка, содержащая слово «нитромопс». В прошлых сообщениях УВБ-76 это слово не встречалось.

В августе УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транлировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала, впервые переданные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанция повторяет старые шифровки, неизвестна.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

