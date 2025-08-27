Раскрыта роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

Арестованный украинец Кузнецов руководил операцией подрыва «Северных потоков»

В Европейском ордере на арест уточнили роль арестованного гражданина Украины Сергея Кузнецова в подрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Известно, что Кузнецов руководил операцией и координировал акты диверсии. В документе уточняется, что вместе с другими соучастниками не позже 8 сентября 2022 года украинец сел в порту Вик на острове Рюген на парусную яхту Andromeda.

Вместе с остальными Кузнецов установил минимум четыре взрывных устройства, в которых находилось по 14-27 килограммов смеси гексогена и октогена, с таймерами на газопроводах «Северные потоки» на глубине 70-80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм.

Кузнецова задержали 20 августа в районе итальянского города Римини, где он отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на газопроводах причастны США.