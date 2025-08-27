Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:24, 27 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

Арестованный украинец Кузнецов руководил операцией подрыва «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Европейском ордере на арест уточнили роль арестованного гражданина Украины Сергея Кузнецова в подрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Известно, что Кузнецов руководил операцией и координировал акты диверсии. В документе уточняется, что вместе с другими соучастниками не позже 8 сентября 2022 года украинец сел в порту Вик на острове Рюген на парусную яхту Andromeda.

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Вместе с остальными Кузнецов установил минимум четыре взрывных устройства, в которых находилось по 14-27 килограммов смеси гексогена и октогена, с таймерами на газопроводах «Северные потоки» на глубине 70-80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм.

Кузнецова задержали 20 августа в районе итальянского города Римини, где он отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на газопроводах причастны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    В США объяснили решение Трампа отказаться от финансирования Украины

    Человеку впервые пересадили легкое свиньи

    Главу МАГАТЭ взяли под охрану из-за угроз Ирана

    Раскрыта роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

    Раскрыта тактика наемников ВСУ при боях под Красноармейском

    Женщина расправилась с мужем при помощи кислоты

    Папарацци сняли Селену Гомес в купальнике на яхте

    Женщина после 18 лет брака нашла отвратительную переписку мужа с чат-ботом

    На Западе предсказали совершение Россией очередного дипломатического переворота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости