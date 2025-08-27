Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на российский город

Глава Новошахтинска Бондаренко: В городе после атаки БПЛА повреждены семь домов

В Новошахтинске Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили семь домов. Последствия ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава администрации российского города Сергей Бондаренко в своем Telegram.

Изначально поступили сведения и ночью были обследованы три домовладения. Но затем появились сведения о новых разрушениях. На данный момент есть обращения от собственников семи домов и двух автомобилей. По данным чиновника, повреждены крыши домов и окна.

Бондаренко добавил, что работа по обследованию последствий атаки продолжится — на места направили специалистов для проведения осмотра и фиксации ущерба, причиненного имуществу горожан.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 27 августа ВСУ атаковали семь муниципалитетов Ростовской области. Днем ранее, 26 июля, стало известно о возникшем пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.