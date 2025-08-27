Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:16, 27 августа 2025Культура

Развод внука Пугачевой связали с отъездом певицы из России

Продюсер Дзюник: Позиция Пугачевой повлияла на развод ее внука Никиты Преснякова
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Позиция эстрадной певицы Аллы Пугачевой повлияла на брак ее внука, музыканта Никиты Преснякова. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с KP.RU.

Собеседник издания сообщил, что после переезда в США Пресняков и его супруга Алена Краснова стали ссориться из-за финансовых проблем. По словам продюсера, Никита остался без поддержки родственников, также уехавших из России. Постоянного дохода от концертов лишились его бабушка Алла Пугачева и мать Кристина Орбакайте.

«У Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги. Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачевой за границу осталась без постоянной работы», — подчеркнул Дзюник. Он добавил, что в сложившейся ситуации внук народной артистки СССР не смог обеспечить свою семью.

Пресняков и Краснова объявили о разводе 19 августа. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться. Позже отец Никиты, певец Владимир Пресняков рассказал, что решение о расставании пары назревало давно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    Российские актеры Колокольников и Кукушкин посетили премьеру фильма в Нью-Йорке

    Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист умер в возрасте 39 лет

    Врач назвала отличительные признаки сердечного приступа у женщин

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости