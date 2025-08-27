Развод внука Пугачевой связали с отъездом певицы из России

Продюсер Дзюник: Позиция Пугачевой повлияла на развод ее внука Никиты Преснякова

Позиция эстрадной певицы Аллы Пугачевой повлияла на брак ее внука, музыканта Никиты Преснякова. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с KP.RU.

Собеседник издания сообщил, что после переезда в США Пресняков и его супруга Алена Краснова стали ссориться из-за финансовых проблем. По словам продюсера, Никита остался без поддержки родственников, также уехавших из России. Постоянного дохода от концертов лишились его бабушка Алла Пугачева и мать Кристина Орбакайте.

«У Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги. Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачевой за границу осталась без постоянной работы», — подчеркнул Дзюник. Он добавил, что в сложившейся ситуации внук народной артистки СССР не смог обеспечить свою семью.

Пресняков и Краснова объявили о разводе 19 августа. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться. Позже отец Никиты, певец Владимир Пресняков рассказал, что решение о расставании пары назревало давно.