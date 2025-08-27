Ценности
Россиянам раскрыли способы продлить жизнь украшениям из серебра

Эксперт «585 Золотой» Ценина: Регулярная чистка продлит жизнь изделию из серебра
Фото: Steve Ikeguchi / Shutterstock / Fotodom

Россиянам раскрыли правила ухода за украшениями из серебра. Комментарий руководителя товарного направления «Серебро ювелирное» в «585 Золотой» Татьяны Цениной попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт заявила, что продлить жизнь серебряным изделиям поможет регулярная чистка. «Используйте мягкую ткань для полировки, чтобы удалить пыль и загрязнения. Для более глубокой чистки подойдут специальные средства для ухода за серебром, которые можно приобрести в ювелирных магазинах», — уточнила она.

Кроме того, такие аксессуары важно правильно хранить — в сухом месте и вдали от источников влаги. Следует также всеми способами избегать контакта с химией, отметила специалистка. «Старайтесь снимать украшения во время уборки и домашних дел. Если ваши украшения все же подверглись воздействию, сразу промойте их в теплой воде и высушите мягкой тканью», — посоветовала она.

Избегайте ношения серебра во время занятий спортом, активного отдыха а также при посещении бассейна, бани и СПА. Это поможет предотвратить появление механических повреждений и царапин

Татьяна Ценина

По словам эксперта, украшения из серебра необходимо носить как можно чаще. «Серебро, которое носят регулярно, тускнеет медленнее. Использование украшений естественным образом полирует их», — пояснила эксперт и добавила, что правильный уход всегда вернет серебру первоначальный вид.

Ранее россиянам перечислили самые модные украшения на осень.

    Все новости