Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

Генералы МВД из Петербурга получили до 12 лет колонии за взятки

Хамовнический суд Москвы вынес приговор генералам МВД Сергею Умнову, Алексею Семенову и Ивану Абакумову по делу о получении взяток через фонд ГУВД. Их осудили на большие сроки в колониях, кроме того, лишили званий.

Генерал-лейтенант Умнов получил 12 лет колонии строгого режима со штрафом на 35 миллионов рублей, бывший замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области Абакумов — 11,5 года со штрафом в 25 миллионов рублей, а экс-начальник управления ГИБДД ГУ МВД по региону Семенов — 10,5 года. Абакумова и Семенова лишили званий генерал-майора.

По этому делу суд также приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего начальника правового отдела регионального управления ГИБДД Елену Копьеву.

Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов (справа) в Хамовническом суде Москвы Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Осужденных генералов лишили званий, конфисковали дорогостоящие часы и коллекционное оружие

Умнова лишили звания «генерал-лейтенанта», а Семенова и Абакумова — «генерал-майора».

Кроме того, судья постановила конфисковать дорогостоящие часы генералов марок Rolex и Balmain, множество экземпляров коллекционного оружия: кинжал Третьего рейха, германскую офицерскую саблю образца 1848 года, саблю вооруженных сил Германии образца 1935 года.

Экс-руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов (справа) в Хамовническом суде Москвы Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В июле гособвинение запросило по делу генералов до 12 лет заключения

В июле сообщалось, что гособвинение запросило для бывших высокопоставленных сотрудников МВД по этому делу от 11 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов (справа) в Хамовническом суде Москвы Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Вину в суде генералы не признали. Предварительно, деньги фигуранты потратили на покупку абонементов в спортзал, машин, ремонт помещений в здании главка на Суворовском проспекте и концерт к юбилею ведомства.

Абакумов, Умнов и Семенов были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012-го по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.