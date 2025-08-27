Суд назвал грозящий арестованному во Франции российскому баскетболисту срок

Баскетболисту Касаткину грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному во Франции, грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям. Слова судьи на процессе в Париже приводит РИА Новости.

Кроме того, суд отказал Касаткину в освобождении без объяснения причин. Судебное разбирательство продолжается, слушание по экстрадиции спортсмена в США состоится в сентябре.

Ранее Касаткин раскрыл подробности задержания во Франции. Спортсмен рассказал, что летел в Париж вместе с невестой Анной. Однако по прилете во Францию при просмотре документов его задержали и начали обыскивать.

Касаткин был арестован 21 июня в аэропорту Шарль де Голль и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к хакерской группировке. Спортсмен отрицает обвинения. Согласно ордеру на экстрадицию в США, ему может быть назначено наказание до 5 лет за компьютерное мошенничество и до 20 лет — за электронное мошенничество.