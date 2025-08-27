Спорт
17:03, 27 августа 2025Спорт

Суд назвал грозящий арестованному во Франции российскому баскетболисту срок

Баскетболисту Касаткину грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному во Франции, грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям. Слова судьи на процессе в Париже приводит РИА Новости.

Кроме того, суд отказал Касаткину в освобождении без объяснения причин. Судебное разбирательство продолжается, слушание по экстрадиции спортсмена в США состоится в сентябре.

Ранее Касаткин раскрыл подробности задержания во Франции. Спортсмен рассказал, что летел в Париж вместе с невестой Анной. Однако по прилете во Францию при просмотре документов его задержали и начали обыскивать.

Касаткин был арестован 21 июня в аэропорту Шарль де Голль и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к хакерской группировке. Спортсмен отрицает обвинения. Согласно ордеру на экстрадицию в США, ему может быть назначено наказание до 5 лет за компьютерное мошенничество и до 20 лет — за электронное мошенничество.

    Все новости