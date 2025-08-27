Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:15, 27 августа 2025Экономика

Трамп назвал возможной экономическую войну с Россией

Трамп предупредил о возможности экономической войны с Россией из-за Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Reuters

Если прогресса в урегулировании конфликта не случится, то США могут начать «экономическую войну» с Россией. Об этом журналистам заявил глава Белого дома Дональд Трамп, отметивший, что хотел бы обойтись без возможного противостояния, сообщает «Интерфакс».

По его словам, экономическая война будет иметь плохие последствия для России, а он этого не хочет. «То, что я задумал, очень серьезно», — предупредил Трамп.

Какой-либо конкретики президент США традиционно не привел, также он не назвал сроков, в которые может быть развязана экономическая война, и чем она будет отличаться от нынешнего режима санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    В российском регионе из-за подтоплений опрокинулся автобус с пассажирами

    Россиянина в бочке из-под топлива унесло в море

    Американская теннисистка объяснила решение завести аккаунт на OnlyFans

    Трамп назвал возможной экономическую войну с Россией

    В России участника СВО похоронили почти через два года после смерти

    Передачу государству производителя «Яшкино» и «Кириешек» назвали неизбежной

    Бывшего российского депутата-иноагента заочно арестовали

    Порнозвезду Бонни Блю обвинили во лжи о сексе с тысячей мужчин за 12 часов

    Депортированный из Монголии физик-ядерщик признался в нарушении закона по незнанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости