«Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

Трамп назвал чушью слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп вечером 26 августа принял участие в заседании президентского кабинета в Белом доме и пообщался с журналистами. Одной из главных тем встречи стал конфликт на Украине, которому американский лидер уделил много внимания в своих высказываниях. В частности, он ответил главе МИД России Сергею Лаврову, который ранее усомнился в том, что лидер Украины Владимир Зеленский может выступать легитимным лицом для подписания документов по урегулированию конфликта.

Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь Дональд Трамп президент США

Также Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине быстро завершится. Именно в связи с этим он решил пока не вводить новые экономические санкции против России, так как рассчитывает, что в скором времени может быть заключена сделка.

Аналогичного мнения придерживается и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Он рассказал, что сейчас США проводят встречи по конфликту на Украине, которые в итоге могут привести к его урегулированию. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на завершение конфликта к концу 2025 года.

Вина Зеленского и возможные санкции против Украины

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что в отсутствии явного движения к миру нет одного виновного. Так, по его мнению, в этом виноват и украинский президент. «Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое», — высказался он на этот счет.

Трамп добавил, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только в отношении России, но и в отношении Украины. По словам политика, это возможно в том случае, если не будет видно никакого прогресса в вопросе урегулирования.

Я могу спасти [людей] за счет применения санкций или <…> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было Дональд Трамп президент США

Вероятность третьей мировой войны

В ходе беседы с журналистами американский лидер затронул и вопрос возможного начала третьей мировой войны. Он отметил, что она точно не возникнет из-за украинского конфликта.

Более того, чтобы этого не допустить, Вашингтон готовит что-то «очень серьезное», поделился Трамп. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь, однако добавил, что рассматривает исключительно экономические меры.

Политик также подчеркнул, что Украина допустила ошибку в самом начале конфликта с Россией — она думала, что сможет «победить кого-то, кто в 15 раз больше». Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он допустил начало конфликта.