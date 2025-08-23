«Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

Трамп допустил введение санкций через две недели из-за ситуации вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп допустил, что через две недели введет санкции и пошлины или не предпримет вообще никаких действий по ситуации вокруг украинского конфликта.

Журналисты в Белом доме попросили политика пояснить его заявление о готовности Соединенных Штатов через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. Глава Белого дома ответил, что примет решение относительно дальнейших действий.

Это будет очень важное решение о том, будут ли это крупные санкции, или крупные пошлины, или и то, и другое, или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка Дональд Трамп Президент США

Американский лидер также отметил, что рассчитывает узнать о «подходах» Москвы и Киева к разрешению украинского кризиса.

Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Американский лидер считает, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не дать искомого результата. По словам политика, он хотел лично участвовать в потенциальной встрече Путина и Зеленского, однако «многие считают, что она ни к чему не приведет».

Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет Дональд Трамп Президент США

Трамп также подчеркнул, что Зеленский и Путин не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось. В противном случае не удалось бы организовать их двустороннюю встречу, сказал политик.

Американский лидер также заявил, что планирует за две недели решить, кто виноват в пробуксовке переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Я посмотрю, чья это вина. Я точно знаю, что делаю (...) Через две недели я буду знать, что буду делать Дональд Трамп Президент США

Трамп добавил, что возможная встреча Путина и Зеленского подобна смешиванию масла и уксуса.

Трамп похвастался фотографией с Путиным

Президент США во время общения с журналистами в Белом доме похвастался фотографией с российским коллегой, которая была сделана во время недавнего саммита на Аляске.

Думаю это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он очень хорошо Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома также заявил, что может пригласить Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что «в ближайшую пару недель ожидается много событий».

Путин заявил о свете в конце тоннеля в отношениях с США

Российский лидер заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Трампа «свет в конце тоннеля все-таки замаячил».

Путин также добавил, что лидерские качества американского президента являются хорошим залогом для восстановления отношений с США.

Кроме того, президент России заявил, что встреча с главой Белого дома на Аляске была «очень хорошая, содержательная и откровенная».