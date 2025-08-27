Участнику обсуждения демографии в Мособлдуме посоветовали заняться своей бездетностью

Мишонова посоветовала заняться бездетностью представителю молодежного парламента

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова во время обсуждения демографии в Мособлдуме попросила заняться собственной бездетностью представителя молодежного парламента. Трансляция заседания доступна в группе думы во «ВКонтакте».

Парламентарию задали вопрос, дадут ли какой-либо эффект в демографической сфере меры поддержки студентов. Он высказал согласие.

Затем Мишонова задала ему вопрос про наличие у него детей. Представитель молодежного парламента ответил отрицательно. «Так уходите и занимайтесь демографической политикой, не надо тут рассуждать на эту тему», — посоветовала ему детский омбудсмен.

В этот же день стало известно, что власти Московской области захотели платить студенткам за рождение детей. Размер единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей, основанием для нее будет рождение ребенка.