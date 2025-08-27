Мир
11:08, 27 августа 2025Мир

В команде Трампа оценили его шансы на Нобелевскую премию

Уиткофф заявил, что Трамп — лучший кандидат на Нобелевскую премию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер является лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале DRM News.

«Я желаю только одного — чтобы Нобелевский комитет наконец-то взялся за дело и осознал, что вы — самый лучший кандидат за все время ее существования», — сказал спецпосланник американскому лидеру.

При этом Уиткофф отметил, что «успехи Трампа меняют правила игры в мире» и выразил надежду, что международное сообщество «рано или поздно осознает этот факт».

Представители семи стран уже поддержали выдвижение главы США на Нобелевскую премию мира. В их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.

