Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:41, 27 августа 2025Бывший СССР

В МИД высказались о санкциях против Киргизии

Захарова: Санкциями против Киргизии Лондон хочет подорвать усилия по Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Санкциями против Киргизии Великобритания хочет подорвать усилия по Украине. Ограничения Лондона против Бишкека из-за якобы связей с Россией прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем продолжение англичанами санкционных выходок в качестве средства подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке», — заявила дипломат.

Захарова также отметила, что для Лондона перспектива урегулирования кризиса является неприемлемой. Кроме того, Великобритания, отмечает она, является главным подстрекателем Киева к «деструктивной активности».

Ранее Капитал-банк в Киргизии попал под направленные против России санкции Великобритании. Президент республики Садыр Жапаров заявил, что банк от этого не пострадает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Тигр увидел россиян, отхватил ведро с их рыбой и убежал

    Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

    Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

    Зеленский назначил Стефанишину послом в США

    Врач назвала скрытые типы старения кожи

    В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

    Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

    Генсек НАТО предрек стране главную роль в милитаризации Европы

    Хирург назвал выдающую возраст деталь внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости