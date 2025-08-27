В МИД высказались о санкциях против Киргизии

Захарова: Санкциями против Киргизии Лондон хочет подорвать усилия по Украине

Санкциями против Киргизии Великобритания хочет подорвать усилия по Украине. Ограничения Лондона против Бишкека из-за якобы связей с Россией прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем продолжение англичанами санкционных выходок в качестве средства подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке», — заявила дипломат.

Захарова также отметила, что для Лондона перспектива урегулирования кризиса является неприемлемой. Кроме того, Великобритания, отмечает она, является главным подстрекателем Киева к «деструктивной активности».

Ранее Капитал-банк в Киргизии попал под направленные против России санкции Великобритании. Президент республики Садыр Жапаров заявил, что банк от этого не пострадает.