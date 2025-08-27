Россия
13:54, 27 августа 2025Россия

В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

Омбудсмен Мишонова предложила переводить студенток с детьми на бюджет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова предложила переводить студенток с детьми на бюджетное отделение, передает ТАСС.

По ее мнению, подобная мера эффективно скажется на поддержке молодых семей. Омбудсмен инициировала внедрить перевод и вузах, и в колледжах.

«Когда я сейчас посмотрела статистику в России, 2,5 миллиона молодых людей учатся на платных факультетах. 2,5 миллиона детей, которые одолжили, заняли родители, кредиты», — пояснила Мишонова в ходе общественных обсуждений на тему реализации мер демографической политики в Мособлдуме.

Она также подчеркнула, что ежемесячная выплата студенткам по пять тысяч рублей не будет иметь должного результата.

До этого стало известно, что власти Московской области захотели платить студенткам за рождение детей.

Депутаты Мособлдумы напомнили об уже действующих 18 региональных мерах поддержки семей с детьми.

