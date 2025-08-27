Россия
В России ответили на планы Прибалтики по отправке войск на Украину

Депутат Водолацкий: Прибалтика хочет вылезти на первый план на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Прибалтика хочет вылезти на первый план в конфликте на Украине. Так планы Литвы, Латвии и Эстонии по отправке войск на Украину прокомментировал первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит ТАСС.

Депутат назвал эти страны карликовыми государствами и отметил, что они понимают отсутствие своей политической и военной мощи в мире. При этом Прибалтика имеет право голоса, чем старается пользоваться.

«Они хотят вылезти на первые планы, показать, что вот готовы сегодня принять участие в боевых действиях на Украине», — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска. О соответствующей инициативе заявили Эстония и Литва. Затем аналогичные планы озвучил президент Литвы Гитанас Науседа.

