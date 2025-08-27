Ценности
В сети удивились внешности Сары Джессики Паркер на прогулке

Екатерина Ештокина

Кадр: dailymail.co.uk

Внешность американской актрисы Сары Джессики Паркер на прогулке удивила фанатов в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 60-летнюю знаменитость в Хэмптонсе, США, в белом платье и сером кардигане. При этом она несла две массивные сумки оливкового и темно-синего оттенков. В то же время звезда собрала седые волосы в пучок и надела солнцезащитные очки.

Читатели издания оценили внешний вид Паркер в комментариях под материалом. «Она выглядит ближе к 80», «Кажется, она лысеет», «Она похожа на ведьму», «Я не думала, что это возможно, но она выглядит еще хуже!» — высказались они.

В апреле одна деталь в образе Сары Джессики Паркер смутила пользователей сети. 60-летняя знаменитость снялась в рекламе с моделью Эльзой Хоск в Париже, Франция.

