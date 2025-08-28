Еще один российский аэропорт приостановил работу

Росавиация: В аэропорту Самары введены ограничения на полеты

Аэропорт Самары приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

По его словам, соответствующие меры были приняты для обеспечение безопасности полетов.

Ограничения также действуют в аэропортах Саратова и Сочи. Они были введены в 2:02 по московскому времени.

До этого полеты ограничили в волгоградском аэропорту. По данным Shot, регион атаковали украинские беспилотники. Под удар попал Петров Вал, в городе раздался громкий взрыв. Кроме того, в районе местной железнодорожной станции началось возгорание.