Раскрыта тайна страшнейшей эпидемии в истории человечества

Pathogens: Найдена бактерия Yersinia pestis, вызвавшая первую в истории пандемию

Международная группа ученых впервые обнаружила геномные доказательства наличия бактерии, вызвавшей первую в истории человечества зарегистрированную эпидемию. Исследование опубликовано в журнале Pathogens.

Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия, возникшая во время правления византийского императора Юстиниана I. Она была зафиксирована в период с 541 до 750 года нашей эры. Во время исследования братской могилы в древнем городе Джераш (Иордания) ученые из США, Индии и Австралии обнаружили бактерию Yersinia pestis. Находку однозначно связали со страшнейшей в истории пандемией, которая могла погубить до 100 миллионов человек.

Специалисты отметили, что многие тайны первой пандемии, которая, очевидно, изменила ход истории, еще не раскрыта. До настоящего времени прямых геномных доказательств Юстиниановой чумы не было. «Веками мы полагались на письменные свидетельства, описывающие эту разрушительную болезнь, но не имели никаких веских биологических доказательств присутствия чумы», — отметили авторы исследования.

Ученые также обнаружили, что более поздние пандемии не произошли от одного предкового штамма. Они возникали независимо друг от друга в разных регионах и эпохах. Это отличает их от пандемии SARS-CoV-2, которая возникла в результате одного перетекающего события.

Специалисты заключили, что пандемии не единичные исторические катастрофы, а повторяющиеся биологические события, обусловленные скоплением людей, их мобильностью и изменением окружающей среды.

