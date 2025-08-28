Генсек ООН обсудил с Зеленским кризис на Украине

Гутерриш обсудил с Зеленским усилия по завершению кризиса на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, политики обсудили «недавние дипломатические усилия» по завершению конфликта, рассказал представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

Он также уточнил, что Гутерриш и Зеленский «обсудили недавние дипломатические усилия по прекращению войны в Украине».

Генсек организации подтвердил приверженность ООН поддержке «полного, немедленного и безоговорочного» прекращения огня в качестве «первого шага» на пути к миру на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после удара Вооруженных сил России по военным объектам в Киеве. Когда пройдет запрошенное Киевом заседание, не уточняется.

До этого миссия России в ООН на заседании Совбеза международной организации потребовала гарантий безопасности не только для Украины, но и для Москвы. По словам Дмитрия Полянского, безопасность в Европе не должна достигаться в ущерб интересам России.