21:45, 28 августа 2025

Генсек ООН обсудил с Зеленским кризис на Украине

Гутерриш обсудил с Зеленским усилия по завершению кризиса на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, политики обсудили «недавние дипломатические усилия» по завершению конфликта, рассказал представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

Он также уточнил, что Гутерриш и Зеленский «обсудили недавние дипломатические усилия по прекращению войны в Украине».

Генсек организации подтвердил приверженность ООН поддержке «полного, немедленного и безоговорочного» прекращения огня в качестве «первого шага» на пути к миру на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после удара Вооруженных сил России по военным объектам в Киеве. Когда пройдет запрошенное Киевом заседание, не уточняется.

До этого миссия России в ООН на заседании Совбеза международной организации потребовала гарантий безопасности не только для Украины, но и для Москвы. По словам Дмитрия Полянского, безопасность в Европе не должна достигаться в ущерб интересам России.

