09:22, 28 августа 2025Спорт

«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Месси

«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Лионеля Месси
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

«Интер Майами» обыграл «Орландо Сити» в полуфинальном матче Кубка лиг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 28 августа, и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интера». В составе победителей дублем отметился Лионель Месси, еще один гол забил Теласко Сеговия. У «Орландо» гол на счету Марко Пашалича.

В финале клуб Месси сыграет с «Сиэтл Саундерс». Команда в другом полуфинале победила «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

17 августа Месси установил рекорд, быстрее всех в истории забив 875 голов в карьере. Аргентинец сделал это за 1116 матчей. Также он стал самым молодым игроком, который достиг этого результата.

