Площадь лесных пожаров в Якутии подсчитали

Минэкологии Якутии: Пожары в регионе охватили 14 тыс. гектаров леса

Площадь ландшафтных пожаров в Якутии приблизилась к 14 тысячам гектаров. Насколько распространилось возгорание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

Огонь бушует на территории 12 районов республики, на данный момент в пределах Якутии действует 30 пожаров. Пламя охватило 13,8 тысячи гектаров леса. В тушении принимают участие 389 пожарных. За 27 августа в регионе было ликвидировано семь лесных пожаров, их площадь составляла 1,87 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации все еще активен в границах Мирнинского района Якутии.

С начала недели лесной пожар действует в Анапском участковом лесничестве под селом Варваровка в Краснодарском крае. Площадь горения достигла 11,2 гектара. Пламя было локализовано, его причиной назвали человеческий фактор. Еще один пожар разгорелся в лесном массиве близ другого курортного города Кубани — Геленджика. Возгорание спровоцировала атака беспилотников.

Ранее в августе природный пожар возник в Крыму. Огонь раскинулся на площади 5,2 тысячи гектаров. Пламя подошло вплотную к четырем селам, но его распространение удалось своевременно предотвратить.