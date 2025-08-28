Россия
Локомотивное депо загорелось в российском городе после массированной атаки ВСУ

Волгоградский губернатор Бочаров: Локомотивное депо загорелось из-за атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
В Волгоградской области локомотивное депо загорелось после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит местная администрация в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен», — сказал Бочаров.

По его данным, никто не пострадал. Целью массированной атаки ВСУ были объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области, добавил губернатор.

По данным Минобороны, за ночь над Волгоградской областью сбили 2 беспилотника. Всего над Россией перехватили свыше 100 дронов. Обломки одного из них стали причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

