Лукашенко возмутил один продукт в ресторанах быстрого питания

Лукашенко: В Mak.by не должно быть такой гадости, как американский картофель

В ресторанах быстрого питания Mak.by (бывшая сеть McDonald's) с 1 октября не должно быть ни одного куска импортных картофеля или котлеты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам главы государства, все должно быть исключительно белорусским.

«Что вы эту гадость американскую людям подсовываете», — возмутился Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии потребовал, чтобы профильные ведомства активнее привлекали торговые сети к организации хранения и последующей реализации картофеля. Как заявил руководитель страны, требуются склады, чтобы продукт не приходил в негодность. Лукашенко также выразил уверенность в том, что в 2025 году Россия предъявит высокий спрос на картофель, и порадовался тому, что выросли площади для выращивания этого клубнеплода.

Кроме того, президент Белоруссии пообещал доставить на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае несколько мешков своей картошки, чтобы подарить их главам других государств.