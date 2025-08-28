МИД Украины обратился с призывом к Западу после ударов ВС России по Киеву

МИД Украины призвал США и страны Запада передать Киеву дальнобойные ракеты

Министерство иностранных дел Украины призвало США и страны Запада передать Киеву дальнобойные ракеты. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщил «24 канал» украинского телевидения в Telegram.

«Официально призываем США и другие западные государства передать нам дальнобойные ракеты для ударов по территории России», — говорится в публикации.

В ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Киеве и пригороде. Сообщалось, что последствия атаки были зафиксированы более чем в 20 местах украинской столицы.

Позднее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по военным объектам Украины. Уточнялось, что для него в том числе были использованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.