Назван самый опасный курорт России

ВСК: Адлер стал лидером по количеству несчастных случаев и болезней у туристов

Курорт Краснодарского края назвали самым опасным в России. Об этом говорится в исследовании «Страхового Дома ВСК», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, Адлер в 2025 году стал лидером летнего сезона 2025 года среди российских городов по количеству несчастными случаев и болезней у туристов — 41 процент страховых обращений. Самой распространенной жалобой путешественников стала рвота.

В антирейтинг также попали Сочи — 20 процентов, Санкт-Петербург — 16 процентов, поселок в Лазаревском районе — Ло, на который пришлось пять процентов инцидентов, а также Москва и Ессентуки. Наиболее спокойными направлениями стали курорты Северного Кавказа. Реже всего отдыхающие заболевали в Туапсе, Геленджике, Архызе, Минеральных Водах и Пятигорске.

