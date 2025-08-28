Экономика
11:53, 28 августа 2025Экономика

Названы ключевые покупатели российских безалкогольных напитков

Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

За первые семь месяцев 2025 года Россия смогла резко нарастить экспорт безалкогольных напитков. Это подсчитали эксперты федерального центра «Агроэкспорт». Их выводы процитировало ТАСС.

С января по июль экспорт этой продукции вырос на 16 процентов в натуральном выражении и на 11 процентом в денежном. Поставки достигли почти 1,9 миллиона тонн. Их стоимость оценивается в 246 миллионов долларов. В основном такие напитки покупают государства ЕАЭС, страны Ближнего зарубежья и Восточная Азия. Ключевыми направлениями экспорта оказались Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Монголия.

В начале августа сообщалось, что экспорт российского безалкогольного пива увеличился с января по июнь на 34 процента в натуральном выражении и на 41 процент — в стоимостном. Основными покупателями стали Белоруссия, Иран и Казахстан.

За два первых месяца 2025 года суммарные объемы производства безалкогольных напитков в России выросли на девять процентов и достигли 126,7 миллиона дал.

