Названы ключевые покупатели российских безалкогольных напитков

«Агроэкспорт»: Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16 процентов

За первые семь месяцев 2025 года Россия смогла резко нарастить экспорт безалкогольных напитков. Это подсчитали эксперты федерального центра «Агроэкспорт». Их выводы процитировало ТАСС.

С января по июль экспорт этой продукции вырос на 16 процентов в натуральном выражении и на 11 процентом в денежном. Поставки достигли почти 1,9 миллиона тонн. Их стоимость оценивается в 246 миллионов долларов. В основном такие напитки покупают государства ЕАЭС, страны Ближнего зарубежья и Восточная Азия. Ключевыми направлениями экспорта оказались Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Монголия.

В начале августа сообщалось, что экспорт российского безалкогольного пива увеличился с января по июнь на 34 процента в натуральном выражении и на 41 процент — в стоимостном. Основными покупателями стали Белоруссия, Иран и Казахстан.

За два первых месяца 2025 года суммарные объемы производства безалкогольных напитков в России выросли на девять процентов и достигли 126,7 миллиона дал.

