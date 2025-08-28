Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:30, 28 августа 2025Забота о себе

Названы неочевидные причины головной боли

Врач Буланов: Кофе и работа за компьютером могут вызвать головную боль
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Головную боль могут вызвать многие факторы, часть из которых прямо не ассоциируется с мигренью. О таких неочевидных причинах рассказал врач Дмитрий Буланов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, сильная головная боль может появиться из-за нарушения осанки или длительного напряжения мышц шеи и плечевого пояса, например, после работы за компьютером. Вероятными причинами он также назвал сбой циркадных ритмов или бессонницу. «Ночные смены могут нарушать регуляцию сосудистого тонуса и болевой чувствительности», — добавил медик.

Также он отметил, что головная боль может быть связана с менструальным циклом, гормональными колебаниями, хроническим обезвоживанием или чрезмерным употреблением кофе. В редких случаях голова болит после отмены некоторых лекарственных препаратов.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Кроме того, Буланов указал, что головную боль могут вызывать некоторые болезни. К примеру, по его словам, таким образом проявляются шейный остеохондроз, грыжа межпозвонковых дисков, спазм глубоких шейных мышц и некоторые патологии зубов.

Если боль появляется внезапно и за секунды достигает пика, то врач призвал незамедлительно обратиться к специалисту, так как это может быть признаком субарахноидального кровоизлияния. Если добавляются нарушение речи, зрения или слабость в конечностях, то высока вероятность инсульта, а постепенно нарастающая головная боль, усиливающаяся по утрам, с тошнотой или изменением сознания указывает на вероятность появления опухолей мозга.

Ранее врач Давид Каллехо заявил, что причиной головной боли может быть кондиционер. По его словам, резкие перепады температур негативно сказываются на состоянии сосудов мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

    Россиян призвали отказаться от покупок Лабубу на фоне СВО

    Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

    Звезда «Дневников вампира» пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде

    Названы неочевидные причины головной боли

    МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

    В России предложили выпустить «крокодилов» на перехват украинских дронов

    15-летняя школьница в одиночку посетила Лондон и пропала без вести

    Францию назвали стоящей на краю финансовой пропасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости