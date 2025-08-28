Названы неочевидные причины головной боли

Врач Буланов: Кофе и работа за компьютером могут вызвать головную боль

Головную боль могут вызвать многие факторы, часть из которых прямо не ассоциируется с мигренью. О таких неочевидных причинах рассказал врач Дмитрий Буланов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, сильная головная боль может появиться из-за нарушения осанки или длительного напряжения мышц шеи и плечевого пояса, например, после работы за компьютером. Вероятными причинами он также назвал сбой циркадных ритмов или бессонницу. «Ночные смены могут нарушать регуляцию сосудистого тонуса и болевой чувствительности», — добавил медик.

Также он отметил, что головная боль может быть связана с менструальным циклом, гормональными колебаниями, хроническим обезвоживанием или чрезмерным употреблением кофе. В редких случаях голова болит после отмены некоторых лекарственных препаратов.

Кроме того, Буланов указал, что головную боль могут вызывать некоторые болезни. К примеру, по его словам, таким образом проявляются шейный остеохондроз, грыжа межпозвонковых дисков, спазм глубоких шейных мышц и некоторые патологии зубов.

Если боль появляется внезапно и за секунды достигает пика, то врач призвал незамедлительно обратиться к специалисту, так как это может быть признаком субарахноидального кровоизлияния. Если добавляются нарушение речи, зрения или слабость в конечностях, то высока вероятность инсульта, а постепенно нарастающая головная боль, усиливающаяся по утрам, с тошнотой или изменением сознания указывает на вероятность появления опухолей мозга.

Ранее врач Давид Каллехо заявил, что причиной головной боли может быть кондиционер. По его словам, резкие перепады температур негативно сказываются на состоянии сосудов мозга.