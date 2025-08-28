Олимпийская чемпионка родила в машине скорой помощи

Олимпийская чемпионка Сара Шестрем родила в машине скорой помощи

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Швеции Сара Шестрем родила сына в машине скорой помощи. Об этом сообщает Aftonbladet.

За несколько часов до родов спортсменка была в одной из больниц Стокгольма, но ее отправили домой. Там у Шестрем начались схватки, пловчиха позвонила в родильное отделение, где ей рекомендовали направляться туда на машине скорой помощи.

«Дорога в больницу казалась бесконечной. Он родился прямо в машине скорой помощи у входа в приемное отделение. Это было одновременно и страшно, и волшебно. Мальчик родился здоровым», — рассказала Шестрем.

32-летняя шведская пловчиха завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую олимпийскую медаль. Она также является 14-кратной чемпионкой мира.