10:08, 28 августа 2025Спорт

Олимпийская чемпионка родила в машине скорой помощи

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gian Mattia D'Alberto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Швеции Сара Шестрем родила сына в машине скорой помощи. Об этом сообщает Aftonbladet.

За несколько часов до родов спортсменка была в одной из больниц Стокгольма, но ее отправили домой. Там у Шестрем начались схватки, пловчиха позвонила в родильное отделение, где ей рекомендовали направляться туда на машине скорой помощи.

«Дорога в больницу казалась бесконечной. Он родился прямо в машине скорой помощи у входа в приемное отделение. Это было одновременно и страшно, и волшебно. Мальчик родился здоровым», — рассказала Шестрем.

32-летняя шведская пловчиха завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую олимпийскую медаль. Она также является 14-кратной чемпионкой мира.

