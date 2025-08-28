Наука и техника
13:05, 28 августа 2025Наука и техника

Открыт простой способ регулировать давление без лекарств

ESC: Артериальное давление синхронизируется с музыкой с предсказуемым ритмом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Музыка может не только поднимать настроение, но и напрямую влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщается на сайте Европейского общества кардиологов.

Новое исследование показало: артериальное давление лучше всего синхронизируется с музыкой, у которой предсказуемая структура музыкальных фраз. Результаты исследования открывают перспективу создания персонализированных музыкальных терапий для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте участвовали 92 человека, которым проигрывали девять из 30 произведений для фортепиано, а давление фиксировалось в режиме реального времени. Наибольший эффект оказался у исполнения Хэролда Бауэра «Серенады» Франца Шуберта в обработке Ференца Листа — именно эта запись с четкой и предсказуемой структурой сильнее всего синхронизировала давление слушателей.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Высокое артериальное давление: чем опасно и как его понизить в домашних условиях
Высокое артериальное давление:чем опасно и как его понизить в домашних условиях
26 июня 2025

Ученые объясняют: когда фразы музыки предсказуемы, организм «подстраивается» под их ритм, что улучшает барорефлекс — способность тела регулировать давление. Оказалось, что на показатели давления предсказуемость влияет даже сильнее, чем темп, а громкость музыки играет второстепенную роль.

Авторы отмечают, что такой эффект универсален и может быть использован не только в классической музыке. В будущем персонализированные музыкальные программы смогут стать немедикаментозным способом снижения риска сердечно-сосудистых болезней и даже частью «музыкальной медицины».

В июле ученые выяснили, что эффективность таблеток от давления зависит от времени приема. Специалисты установили: прием препаратов перед сном лучше контролирует как ночное, так и дневное давление, чем утренний прием.

