Наука и техника
20:12, 28 августа 2025Наука и техника

Разработана инновационная технология сохранения свежести малины

Front Genome Ed: Редактирование генов малины увеличивает ее устойчивость
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Одна из самых популярных летних ягод может стать более стойкой и храниться дольше благодаря новой технологии, разработанной в Университете Кранфилда. В журнале Frontiers in Genome Editing исследователи представили метод редактирования ДНК малины без использования вставок чужеродного генетического материала.

В работе описан способ выделения отдельных клеток из листьев микрорастений малины и их редактирования с помощью CRISPR-Cas9. Такой подход впервые был успешно применен к красной малине и позволил ускорить выведение новых сортов примерно до 12 месяцев вместо десятилетий при традиционной селекции.

Редактирование определенных генов может повысить устойчивость плодов к плесени, продлить срок хранения и снизить пищевые потери. В перспективе техника позволит получать более сладкие, крупные или даже бессемянные ягоды, а также сорта, способные выдерживать жару и давать более высокие урожаи.

Важно, что метод не приводит к созданию ГМО: изменения в геноме малины аналогичны естественным мутациям или результатам традиционной селекции. Это делает технологию совместимой с новым законом о точной селекции в Англии и открывает путь к ее практическому применению в сельском хозяйстве.

В июле ученым удалось найти способ дольше сохранять свежесть манго без потери вкусовых качеств.

