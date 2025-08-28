Россияне летом массово устремились в одну страну бывшего СССР

«Авиасейлс»: Летом 2025 года россияне чаще всего летали в Узбекистан

Летом 2025 года россияне посетили 159 стран — на две больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в исследовании сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что соотечественники массово устремились в одну страну бывшего СССР — Узбекистан. На него пришлось 23 процента от всех международных перелетов. Кроме того, россияне часто летали в Турцию (11 процентов), Армению (10 процентов), Грузию (6 процентов), Киргизию (6 процентов), Таджикистан (6 процентов), Белоруссию (5 процентов), Азербайджан (5 процентов), Казахстан (4 процента) и Китай (3 процента).

В исследовании также отмечается, что по итогам лета 2025-го значительно выросла доля перелетов в Марокко (плюс 70 процентов), Японию (плюс 60 процентов), на Шри-Ланку (плюс 59 процентов), во Францию (плюс 55 процентов), в Египет (плюс 45 процентов) и Китай (плюс 33 процента).

Ранее путешествующая по миру россиянка назвала Узбекистан безопасной безвизовой страной, для поездки в которую нужен только загранпаспорт. По ее словам, отношение к россиянам там особенное.

