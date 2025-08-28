Из жизни
10:04, 28 августа 2025Из жизни

Счастливчик разбогател на 80 миллионов рублей благодаря продавцу на заправке

UPI: Американец попросил продавца выбрать лотерейный билет и выиграл $1 миллион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: the Maryland Lottery

В США житель штата Мэриленд выиграл в лотерею один миллион долларов (80 миллионов рублей) благодаря помощи сотрудника заправки. Об этом сообщает UPI.

Мужчина из округа Балтимор обнаружил у себя в кармане лишние 20 долларов и решил купить лотерейный билет. Он заехал на заправочную станцию Hob's Carroll Motor Fuels и в шутку попросил продавца магазина выбрать для него любой билет.

Сотрудник заправки остановился на билете розыгрыша All About Cash. Счастливчик рассказал, что пока стирал защитный слой на билете, не понимал, на какую сумму разбогател. «Сначала я подумал, что выиграл 100 долларов, потом — что 1000. Это продолжалось и продолжалось. В итоге я позвонил жене и сказал: "Я только что выиграл миллион баксов!"» — поделился приятными воспоминаниями американец.

Он сказал, что положит свалившиеся на него деньги на свой счет в пенсионном фонде.

Ранее сообщалось, что неизвестный обладатель счастливого билета выиграл рекордный джекпот в лотерею EuroMillions. Игроку досталось 250 миллионов евро.

