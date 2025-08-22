Неизвестный выиграл в лотерею 23,5 миллиарда рублей

Неизвестный обладатель счастливого билета выиграл рекордный джекпот в лотерею EuroMillions. Об этом сообщает издание The Independent.
Перед розыгрышем призовой фонд достиг максимальной величины — 250 миллионов евро (23,5 миллиарда рублей). Известно, что билет был приобретен во Франции.
Семь участников лотереи угадали пять чисел и одну «звезду», каждый из них получит по 130 тысяч фунтов стерлингов (14 миллионов рублей). Еще семеро игроков угадали пять номеров и заработали более 13 тысяч фунтов (1,4 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что житель британского города Ливерпуль, в феврале выигравший в лотерею EuroMillions миллион фунтов стерлингов, так и не пришел за выигрышем. В результате деньги отдали на благотворительность.