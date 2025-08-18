Из жизни
09:02, 18 августа 2025Из жизни

Победитель лотереи не пришел за выигрышем и лишился 108 миллионов рублей

Житель Великобритании выиграл миллион фунтов стерлингов и не пришел за выигрышем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Житель британского города Ливерпуль, выигравший в лотерею EuroMillions миллион фунтов стерлингов (108 миллионов рублей), так и не пришел за выигрышем. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Неизвестный победитель лотереи приобрел выигрышный билет 14 февраля. Розыгрыш состоялся в тот же день. Крупные выигрыши, в том числе джекпот величиной 65 миллионов фунтов стерлингов (семь миллиардов рублей), достались 14 британцам.

По правилам, на получение выигрыша отводится 180 дней. Срок истек 13 августа, после чего обладатель лотерейного билета лишился права на получение денег. Теперь они перейдут в распоряжение программы The National Lottery Good Causes — фонда, который распределит средства между четырьмя благотворительными организациями.

В апреле 2024 года сообщалось, что победителю лотереи из штата Орегон отказались выплатить 1,3 миллиарда долларов. Устроители розыгрыша сослались на то, что им нужно провести тщательную проверку счастливчика из-за беспрецедентного для штата размера джекпота.

    Все новости