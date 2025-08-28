Спорт
18:16, 28 августа 2025Спорт

Схватившему соперника за горло игроку «Ахмата» отменили красную карточку

РФС отменил красную карточку игроку «Ахмата» Садулаеву за агрессивное поведение
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: MatchTV

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отменил удаление футболиста грозненского клуба «Ахмат» Лечи Садулаева за агрессивное поведение. Об этом рассказал «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц.

Инцидент произошел в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» 22 августа. Основное время закончилось со счетом 2:2. Во втором тайме Садулаев схватил соперника за шею, игрока удалили на 64-й минуте игры.

«Заслушали футболиста, рассмотрели заявление клуба по отмене красной карточки. Решение — удовлетворить заявление, исправить ошибку судьи, отменить ошибочное применение удаления», — заявил Григорьянц.

Ранее сообщалось, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста черкесского клуба «Нарт» Алана Лелюкаева на пять матчей Кубка России за угрозы в адрес судей. Спортсмен был удален на 56-й минуте за нарушение правил. После удаления игрок нецензурно выражался в адрес судейской бригады, угрожал главному арбитру и резервному судье физической расправой.

    Обсудить
    Последние новости

