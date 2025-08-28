Спорт
16:08, 28 августа 2025Спорт

Российского футболиста дисквалифицировали за угрозы в адрес судей

Футболиста клуба «Нарт» Лелюкаева дисквалифицировали за угрозы в адрес судей
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: cskarostov.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал футболиста черкесского клуба «Нарт» Алана Лелюкаева на пять матчей Кубка России за угрозы в адрес судей. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Артур Григорьянц.

Инцидент произошел в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Кубань-Холдинга». Основное время закончилось со счетом 0:0, по пенальти сильнее оказался соперник (4:3). Лелюкаев был удален на 56-й минуте за нарушение правил.

После удаления игрок нецензурно выражался в адрес судейской бригады и угрожал главному арбитру и резервному судье физической расправой. «По совокупности за грубую игру, оскорбительное поведение в отношении лиц матча и угрозу жизни и здоровью официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать его на пять матчей Кубка России», — заявил Григорьянц.

Ранее сообщалось, что КДК оштрафовал главного тренера «Сочи» Роберто Морено на 300 тысяч рублей. Специалист назвал позорным судейство в матче его команды против «Краснодара» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

