Стало известно об удерживании ВСУ мобилизованных в ямах неделями

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Neymyrok / Reuters

Случаи издевательства над мобилизованными участились в командование 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как уточняется, сейчас в отношении командования проводится проверка. По словам родственников, солдат удерживают неделями в ямах, а также наносят им побои.

Ранее силовики вскрыли новые коррупционные схемы в 57-й бригаде ВСУ, которые остановили припасов ее подразделениям под Волчанск. В августе уже выяснилось, что украинские подразделения на этом направлении начали разбегаться после первых потерь.

Недавно сообщалось, что в морге Харьковской области выявили массовые случаи кражи с тел бойцов ВСУ. Одна из работниц срезала обручальные кольца с трупов, а после этого шла в ломбард и сдавала ювелирные украшение. Женщина заключена под стражу.

