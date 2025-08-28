Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:31, 28 августа 2025Путешествия

У 39-летнего мужчины случился сердечный приступ в самолете на глазах у жены

KOIN 6 News: 39-летний мужчина не пережил перелет из Боливии в США
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

39-летний мужчина из американского штата Орегон не пережил обратный перелет из Боливии в США. Об этом сообщает KOIN 6 News.

В понедельник, 25 августа, Андрес Кастро и его жена возвращались домой из поездки в Южную Америку, где пара праздновала день рождения. Однако до Орегона они так и не добрались — во время полета у американца случился сердечный приступ на глазах у супруги.

Материалы по теме:
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Самолету пришлось совершить аварийную посадку в Колумбии. Врачи попытались спасти Кастро, но безуспешно.

«Мы просто не можем поверить, что его больше нет. Вся наша семья чувствует себя разбитой, это тяжело, мы стараемся держаться вместе изо всех сил», — рассказала изданию сестра мужчины Тиффани Кастро.

Девушка также призналась, что сейчас их семья пытается понять, как вернуть тело Кастро домой. Как пишет источник, это сложный процесс, который может обойтись в 25 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей). Семья запустила краудфандинговый сбор, чтобы помочь покрыть расходы.

Ранее сообщалось, что британская туристка пережила сердечный приступ во время отпуска в Марокко и оказалась под угрозой ареста за больничные долги. У женщины была туристическая страховка, однако она забыла внести в нее некоторые данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости