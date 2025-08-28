У 39-летнего мужчины случился сердечный приступ в самолете на глазах у жены

KOIN 6 News: 39-летний мужчина не пережил перелет из Боливии в США

39-летний мужчина из американского штата Орегон не пережил обратный перелет из Боливии в США. Об этом сообщает KOIN 6 News.

В понедельник, 25 августа, Андрес Кастро и его жена возвращались домой из поездки в Южную Америку, где пара праздновала день рождения. Однако до Орегона они так и не добрались — во время полета у американца случился сердечный приступ на глазах у супруги.

Самолету пришлось совершить аварийную посадку в Колумбии. Врачи попытались спасти Кастро, но безуспешно.

«Мы просто не можем поверить, что его больше нет. Вся наша семья чувствует себя разбитой, это тяжело, мы стараемся держаться вместе изо всех сил», — рассказала изданию сестра мужчины Тиффани Кастро.

Девушка также призналась, что сейчас их семья пытается понять, как вернуть тело Кастро домой. Как пишет источник, это сложный процесс, который может обойтись в 25 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей). Семья запустила краудфандинговый сбор, чтобы помочь покрыть расходы.

