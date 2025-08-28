Американцы определились с отправкой войск на Украину

Quinnipiac Poll: Половина американцев выступили против отправки войск на Украину

Половина опрошенных американцев выступили против отправки военного контингента США на Украину в качестве возможной гарантии безопасности после достижения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса Квиннипэкского университета (Quinnipiac University Poll).

«Пятьдесят процентов опрошенных избирателей против предоставления США наземных войск в составе миротворческих сил на Украине (...). При этом 40 процентов респондентов поддержали бы эту инициативу», — сообщается в публикации.

Опрос проводился в период с 21 по 25 августа среди более 1,2 тысячи зарегистрированных американских избирателей.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на территорию Украины. При этом он упомянул об интересе Франции и Германии к возможному размещению собственных военных контингентов в республике.

Также глава Белого дома подчеркнул, что в первую очередь Европа должна предоставить Украине значительные гарантии безопасности. По его словам, США будут выступать в качестве дополнительной поддержки в случае заключения договоренностей об урегулировании конфликта.