Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 28 августа 2025Мир

Американцы определились с отправкой войск на Украину

Quinnipiac Poll: Половина американцев выступили против отправки войск на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

Половина опрошенных американцев выступили против отправки военного контингента США на Украину в качестве возможной гарантии безопасности после достижения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса Квиннипэкского университета (Quinnipiac University Poll).

«Пятьдесят процентов опрошенных избирателей против предоставления США наземных войск в составе миротворческих сил на Украине (...). При этом 40 процентов респондентов поддержали бы эту инициативу», — сообщается в публикации.

Опрос проводился в период с 21 по 25 августа среди более 1,2 тысячи зарегистрированных американских избирателей.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на территорию Украины. При этом он упомянул об интересе Франции и Германии к возможному размещению собственных военных контингентов в республике.

Также глава Белого дома подчеркнул, что в первую очередь Европа должна предоставить Украине значительные гарантии безопасности. По его словам, США будут выступать в качестве дополнительной поддержки в случае заключения договоренностей об урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Площадь лесных пожаров в Якутии подсчитали

    В Москве старшеклассник надругался над 12-летней девочкой

    55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль

    Американский баскетболист назвал самую необычную для него вещь в России

    Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

    Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

    Россиянин пожаловался на отказавшийся отправить его на СВО военкомат

    Российский турист чуть не лишился жизни после укуса комара на Шри-Ланке

    Пашинян после угрозы показать пенис перешел к действиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости