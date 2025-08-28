В Госдуме предложили запретить домашние задания на выходные и праздники

В Госдуме предложили ограничить поручение школьникам домашних заданий на выходные дни и праздники. Соответствующий документ направили в Минпросвещения депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев, передает РИА Новости.

В обращении отмечается, что реализация этой инициативы обеспечит школьникам возможность полноценного отдыха. Кроме того, это улучшит их психоэмоциональное состояние, а также даст больше времени для активного отдыха и семейных мероприятий, уточнили парламентарии.

Ранее, 6 августа, Минпросвещения представило новую форму школьников, установленную ГОСТом. Россияне негативно восприняли новую школьную форму. Пользователи сети сочли ее ужасной, похоронной, а депутат Госдумы Евгений Попов призвал не превращать учащихся в офисный планктон с детства.