12:18, 28 августа 2025Интернет и СМИ

В Москве прошла церемония прощания с журналистом Вышинским

Церемония прощания с журналистом Кириллом Вышинским прошла в Москве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве прошла церемония прощания с журналистом, исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня» Кириллом Вышинским. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что прощание состоялось в траурном зале на Троекуровском кладбище.

Проститься с Вышинским пришли, в частности, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, официальный представитель МИД Мария Захарова, а также глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев и телеведущий Эрнест Мацкявичус. Президент России Владимир Путин направил на церемонию траурный венок.

Ранее стало известно, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского. Глава государства назвал его блестящим журналистом.

О том, что Вышинского не стало, сообщалось 23 августа. Медиаменеджер скончался после продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

С 2014 года Вышинский руководил агентством «РИА Новости — Украина». В 2018 году журналиста арестовали в Киеве, обвинив в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Ему грозило 15 лет тюрьмы. В 2019 году его освободили под личное поручительство, после чего Вышинский покинул Украину в рамках обмена заключенными с Россией.

