Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Вышинского

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Вышинского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Кирилла Валерьевича Вышинского. (...) Добрая память о Кирилле Валерьевиче Вышинском навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», — говорится в телеграмме, адресованной коллективу медиагруппы «Россия сегодня».

В обращении президент назвал Вышинского мужественным, сильным духом человеком и блестящим журналистом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смерть Вышинского стала колоссальной утратой для мировой журналистики. По ее словам, он был борцом за свободу слова и права человека.