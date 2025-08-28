В НХЛ заявили о единогласном решении не допустить россиян на международный турнир

НХЛ: Решение о недопуске россиян на Турнир четырех наций было единым

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявили, что все стороны, участвовавшие в проведении Турнира четырех наций по хоккею, единогласно поддержали решение о неучастии сборной России в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Он прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что сборные Швеции и Финляндии поставили ультиматум НХЛ, заявив об отказе участвовать в турнире в случае допуска российских хоккеистов. Заместитель комиссара НХЛ подчеркнул, что мнения всех сторон были одинаковыми в вопросе о недопуске россиян. «Все стороны были едины во мнении, что России не следовало участвовать в Турнире четырех наций», — отметил он.

Турнир четырех наций проходил в Монреале и Бостоне с 13 по 21 февраля. Помимо сборных США и Канады, в нем принимали участие команды Швеции и Финляндии. Победу одержали канадцы.

До этого двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал выступающих в НХЛ игроков повлиять на решение лиги относительно участия сборной России в международных турнирах. По мнению Фетисова, ведущие хоккеисты, которые играют за рубежом, могут отстоять право выступать не только за клубы НХЛ, но и за национальную команду.