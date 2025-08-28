В Вологодской области ограничили работу мобильного интернета для безопасности

Еще в одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета для безопасности. О возможных проблемах со связью предупредили жителей Вологодской области, сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минцифры региона.

«Сообщаем об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи. Соответствующие меры безопасности вводятся в субъектах Российской Федерации. Вологодская область не стала исключением», — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что ограничения являются временными, и попросили отнестись к ним с пониманием. В Минцифры добавили, что эта мера направлена на защиту жителей региона и объектов инфраструктуры.

Жителям Вологодской области посоветовали скачать карты, работающие офлайн, установить приложения, работающие без интернета, а также иметь небольшой запас наличных денег на случай перебоев в работе банковских терминалов.

Ранее 28 августа стало известно, что ограничения на работу мобильного интернета ввели в Самарской области. Как объяснил губернатор региона Вячеслав Федорищев, эта мера была принята из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ограничения мобильного интернета из-за угроз атак БПЛА начались в России перед Днем Победы. Сбои наблюдались в десятках регионов, в том числе и в Москве. Россияне массово столкнулись с проблемами в работе приложений такси и доставок еды, а также не могли оплатить покупки в магазинах. Пик отключений пришелся на июнь: с ограничениями столкнулись в десятках регионов страны.