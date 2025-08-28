В России отреагировали на желание ЕС идти по пути вторичных санкций

Судя по всему, европейцы решили идти по пути введения вторичных санкций, по которому хотели пойти американцы, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на желание стран Европейского союза (ЕС) ввести рестрикции против партнеров России.
Ранее о планах объединения сообщило Bloomberg. По данным издания, ЕС намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций, потому что достиг предела прямых мер.
«Силенок-то у Евросоюза хватит на это? Если он со всеми рассорится, перестанет со всеми торговать, обмениваться товарами, продукцией? Что из себя представляет Евросоюз? Сейчас это такое аморфное объединение, у каждой страны в котором есть свои конфликтные интересы. Они не всегда совпадают, поэтому, я думаю, что желание есть, а силенок вряд ли у них хватит на это дело», — высказался сенатор.
До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский усомнился в эффективности европейских санкций. «Европа собирается вводить уже 19-й пакет санкций против РФ. Хотя совсем недавно был введен "сокрушительный" 18-й», — заявил он.