Россия
12:20, 28 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание ЕС идти по пути вторичных санкций

Сенатор Джабаров усомнился в том, что у ЕС хватит сил ввести вторичные санкции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Судя по всему, европейцы решили идти по пути введения вторичных санкций, по которому хотели пойти американцы, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на желание стран Европейского союза (ЕС) ввести рестрикции против партнеров России.

Ранее о планах объединения сообщило Bloomberg. По данным издания, ЕС намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций, потому что достиг предела прямых мер.

«Силенок-то у Евросоюза хватит на это? Если он со всеми рассорится, перестанет со всеми торговать, обмениваться товарами, продукцией? Что из себя представляет Евросоюз? Сейчас это такое аморфное объединение, у каждой страны в котором есть свои конфликтные интересы. Они не всегда совпадают, поэтому, я думаю, что желание есть, а силенок вряд ли у них хватит на это дело», — высказался сенатор.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский усомнился в эффективности европейских санкций. «Европа собирается вводить уже 19-й пакет санкций против РФ. Хотя совсем недавно был введен "сокрушительный" 18-й», — заявил он.

    Все новости