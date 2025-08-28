Путешествия
Застрявшей на пике Победы россиянке отказали в восхождении три гида

ТАСС: Три гида запретили Наталье Наговициной подниматься на пик Победы
Сразу три гида запретили застрявшей на пике Победы российской альпинистке Наталье Наговициной подниматься на гору в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина, несколько экспертов отказали Наталье в восхождении из-за низкого уровня подготовки. «Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — добавил Пятницин.

Ранее белорусский альпинист Артем Ценцевицкий подтвердил, что год назад во время восхождения принял решение развернуть Наговицину вниз в безопасном месте, так как она не смогла выдержать темп других участников группы.

47-летняя россиянка сломала ногу и застряла на высоте семи тысяч метров 12 августа. Спасатели официально завершили операцию по спасению альпинистки 23 августа. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

